Harstad Tidende skrev 10. januar i sin leder at de i Venstre som vil «utrede muligheter for å tillate eutanasi» har nå, overraskende for mange, fått solid flertall i komiteen som skal foreslå nytt partiprogram for vårens landsmøte. At grenser kommer under stadig press, og sorteringssamfunnet rykker nærmere, har vist seg i den lille håndfullen land som har legalisert aktiv dødshjelp.

På meg er det ikke overraskende at et sosialliberalt parti vil vurdere aktiv dødshjelp. Dette er i tråd med at Venstre vil leve opp til sitt motto om å være på lag med framtida, og det er bra. Endelig ser det ut til at Venstre dermed vil være på laget til mer enn 75 prosent av velgerne. Trygghet for at du får hjelp når du trenger det, er et annet spekt. En god velferdsstat trenger ikke være der hele tiden. Men du skal være helt trygg på at den er der når du trenger det.

Og avisen skrev at grenser kommer under stadig press, og sorteringssamfunnet rykker nærmere, har vist seg i den lille håndfullen land som har legalisert aktiv dødshjelp. Dette argumentet stemmer dårlig med erfaringer fra de fleste land som har et slikt lovverk. Den kanadiske jussprofessoren Hilary Young er innforstått med at motstanderne av dødshjelp hevder at legalisering av dødshjelp vil være det første trinnet ut på et skråplan som vil ende med at leger vil legge press på eldre syke personer slik at de blir gitt dødshjelp for å frigjøre en sykeseng, ja leger kan til og med drepe pasienter uten deres samtykke. Men etter å ha studert temaet ytterligere, beklager hun at dette argumentet fikk gjennomslag da det kanadiske parlamentet skulle behandle et lovforslag som ville ha legalisert assistert suicid i Canada.

Til tross for truende forutsigelser av opponentene er det ingen grunn til å frykte en lov som er godt fundamentert og som avkriminaliserer assistert suicid. Hennes studier viser at skråplanargumentet ikke har gått i oppfyllelse verken i Nederland eller i Oregon etter at lovene der legaliserte assistert suicid henholdsvis i 2001 og 1997 selv om nye pasientgrupper kan få hjelp til å dø.

Begge landene rapporterer at pasienter ikke er blitt presset til å velge døden. Både i Oregon og i Nederland viser pasientene som velger å dø med assistanse, til lidelse og tap av verdighet og autonomi som begrunnelse for sine valg.

Venstre vil sette pasienten i sentrum og derfor ligger det godt til rette for at Venstres liberale holdning legger opp til at vi skal få rett til å bestemme over vår egen kropp. I programforslaget heter det at spørsmål om liv og død berører noe av det innerste i menneskene. Derfor er det den enkelte borger som i stor grad selv må velge sin retning, så lenge det ikke går på bekostning av andres liv og velferd. Et mangfoldig samfunn må derfor gi den enkelte størst mulig frihet innenfor en ramme fastsatt av samfunnet.

Foreningen Retten til en verdig død støtter forslaget om at: «Venstre vil utrede muligheter for å tillate eutanasi som ivaretar enhvers interesser, både for selv å kunne bestemme slutten av sitt liv, og for å beskytte mot utilbørlig påvirkning fra andre.»

Foreningen Retten til en verdig død arbeider for at norsk straffelov blir endret slik at leger kan utstede livsavsluttende medisiner til håpløst døende med store lidelser.

Oppslutningen om vårt arbeid øker, og vi har over 9000 «likes» på Facebook. Undersøkelser viser at rundt 75 % av befolkningen ønsker at leger kan utstede livsavsluttende medisiner til håpløst døende med store lidelser.

NOBAS-undersøkelsen 2015 – Norwegian Bioethics Attitude Survey - stadfester dette. Undersøkelsen er utført av Morten Magelssen Researcher - Centre for Medical Ethics , og Per Nortvedt Professor - Centre for Medical Ethics .

Opinionen sier ja, loven sier nei. Dette vil Venstre ta hensyn til for at Venstre skal være på lag med framtida for folk flest.