Her er de 230 nederlenderne på biltur akkurat nå

Ca. 230 nederlendere er på biltur i Midtre Hålogaland.

Mandag var de i Harstad, hvor blant annet restaurantbesøk sto på planen.

Nederlenderne kjører personbiler hele veien, så det er litt av en kolonne.

Selskapet som arrangerer, lover turistene en uke gjennom Skandinavia med opplevelser de aldri kommer til å glemme, men mange av opplevelsene er hemmelige for deltagerne.

Men de har fått vite at de skal på en tur til Skandinavia med mye snø og is, og temperaturer langt under frysepunktet.

Dette er turer selskapet Scan Covery Trail har drevet med i sju år. Årets tur heter Scandinavian Car Adventure.

Den syvende utgaven startet fredag 6. januar og avsluttes søndag 15. januar. I løpet av en uke vil de kjøre mer enn 7.000 kilometer.

Selskapet tror opplevelsene på turen vil gi deltagerne mange sterke inntrykk fra et fortyllende landskap mange av dem aldri har sett før.