Blir ny daglig leder i Bil i Nord

Bilforhandleren Bil i Nord, som i dag er lokalisert sju steder i Nordland og Troms, blant annet i Harstad, har ved årsskiftet gjort endringer i ledelse og eierstruktur.

Tidligere majoritetseier, lofotingen Thor Drechsler, har overtatt alle aksjene i selskapet. Hele konsernet er nå samlet i ett morsselskap, hvor Drechsler fortsetter som daglig leder. Det er også dannet et eiendomsselskap og et bilutleieselskap med navnet Harstad Bilutleie. Det opplyser bilforhandleren i en pressemelding tirsdag.

Jan Hugo Svendsen (46), opprinnelig fra Melbu, tar over som daglig leder for konsernets bilvirksomhet i Bil i Nord AS. Svendsen har de siste to årene har vært leder for selskapets avdeling i Tromsø, etter at han i 2014 hadde samme stilling på Sortland i fem måneder.

Før det var Svendsen markedssjef i Harstad Tidende.