- Ap sier nei til Nord-Norge

Arbeiderpartiet vil ikke konsekvensutrede havområdene utenfor Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode. Partiet åpner imidlertid for konsekvensutredning sør for Lofoten.

Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Harstad er ikke fornøyd.

- Arbeiderpartiets vender med dette landsdelen ryggen og sier nei til Nord-Norge, og nei til norsk olje og gassnæring.

Arbeiderpartiets forslag om å avlyse konsekvensutredning utenfor Lofoten og Vesterålen er et nei til kunnskap og en utvikling som ville kommet hele landsdelen til gode, mener Gudmundsen.

Les også: Betydelig motstand mot oljeboring i Nord-Norge

- Sårbart område

– Dette er et særlig sårbart område der det er behov for å vise stor varsomhet, særlig hva gjelder de viktige fiskeriinteressene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding om saken fra partiet.

- Dette betyr tapte arbeidsplasser og tapte muligheter. En konsekvensutredning ville gitt oss nødvendig og helhetlig kunnskap om veien videre. Konsekvensutredning betyr ikke automatisk at man skal i gang med virksomhet. Historien viser at vi har konsekvensutredet tidligere uten å sette i gang med utvinning. Nå sier Arbeiderpartiet nei før vi har denne kunnskapen. Beskjeden fra Ap og Støre er at miljøbevegelsen er viktigere enn nye arbeidsplasser, ny aktivitet og muligheter i Nord-Norge.

Olje og gass viktig for videre vekst

I dagens partiprogram sier Ap et tydelig ja til konsekvensutredning av de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Blir programkomiteens forslag vedtatt på vårens landsmøte, snur partiet i saken.

Gudmundsen håper dette ikke skjer. Nord-Norge har hatt flere gode år med økonomisk vekst og lav arbeidsledighet, blant annet som følge av økt aktivitet innenfor olje og gass i landsdelen, påpeker representanten.

- For at denne veksten skal fortsette trengs politisk vilje til å satse på landets viktigste næring. Oljeselskapene peker stadig på at tilgang til nye områder å lete etter olje og gass er det aller viktigste. Med dette forslaget skaper Ap usikkerhet om framtiden for hele næringa.

- Vender oljearbeiderne ryggen

- Høyre og Arbeiderpartiet har i mer enn 40 år stått sammen om norsk olje og gasspolitikk. Nå vender Ap oljearbeiderne ryggen og viser at partiet under Gahr Støre har blitt mer opptatt av å tekkes miljøorganisasjonene enn å sikre arbeid til folk over hele landet. Høyre og Fremskrittspartiet står dermed alene igjen sammen med arbeidsfolk i LO som de eneste som sier et tydelig ja til olje og gass i nord. Arbeiderpartiet er ikke til å kjenne igjen og nå må vi feste vår lit til at LO enda engang redder stumpene av Aps industripolitikk, sier Gudmundsen.