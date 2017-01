I morgen er sola tilbake

Etter en måned uten sol, vender den tilbake i Harstad tirsdag 10. januar - i teorien.

Det finnes tabeller over mørketid og midnattssol, men tabellene må leses med "riktig blikk". De tar nemlig utgangspunkt i når man kunne observert sola hvis det ikke hadde ligget noe i veien.

Ifølge tabellen er det for eksempel slutt på mørketiden i Harstad 10. januar hvert år, men i praksis går det et par ekstra dager før sola faktisk kommer så høyt på himmelen at den går over fjellene, og blir synlig i lavlandet.

Årets første solstråler i lavlandet i Harstad kan man se 12. januar, hvis det er klarvær. Ifølge yr.no er prognosene heller dårlige. Første mulige glimt av sol blir søndag, hvis Yr melder riktig.

Den offisielle datoen for solas tilbakekomst i Harstad er 16. januar - når sola skinner på rådhustårnet.