Harstadværing mottar pris på vegne av veteraner

Mandag var det pressekonferanse på Akershus festning, som var Gunnar Sønstebys siste arbeidssted. Utdelingen skjer kommende fredag.

– Jeg er blitt valgt til å representere Sjøforsvaret og motta prisen på vegne av Forsvarets veteraner, sier Kristoffersen. – Dette med bakgrunn i min innsats i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007 og Syria i 2014, sier han.

Kristoffersen er dekorert med Krigsmedaljen og «Såret i strid» for innsatsen i Afghanistan.

– Dette er en stor ære, da Gunnar Sønsteby er en sann helt og et forbilde for oss alle. Jeg er veldig stolt og ydmyk over å få ta imot Gunnar Sønstebys pris på vegne av alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, sier veteranen.

Gunnar Sønsteby er Norges høyest dekorerte krigshelt gjennom tidene.

– Medaljer er viktig

Det var i Afghanistan, der Kristoffersen jobbet for Kystjegerkommandoen, at han ble såret. Han ble skutt i skuldra og pådro seg så store skader at han ble delvis invalid.

– Jeg blødde veldig mye. Da blir man redd og lurer på om dette går bra, sier han i en video publisert på forsvaret.no.

Se Ronny Kristoffersen fortelle om hendelsen

– Jeg er 25 til 30 prosent medisinsk invalid og har ennå en del smerter. Likevel er jeg fornøyd. Jeg har lært mye om meg selv, og jeg vet at jeg takler en slik opplevelse, sa Kristoffersen på en veterankonferanse i Bergen høsten 2013.

Da han kom hjem etter Afghanistan-oppholdet måtte Kristoffersen kjempe mot både Nav og Statens pensjonskasse. Han mener mer må gjøres for å ivareta veteranene. Han mener også medaljer er viktig.

– Mottak i Norge og medaljer er også viktig. Uten støtte og anerkjennelse, har en ingen vilje til å overleve, sa Kristoffersen på konferansen.

Fredag får han og veteranene fra utenlandsoppdrag sin pris.

– Fredag den 13. blir en stor dag for meg, og jeg ser frem til prisutdelingen samt påfølgende middag med prominente gjester, sier Ronny Kristoffersen.

Heder

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

«Gjennom store deler av etterkrigstiden har norsk militær tilstedeværelse bidratt til å stabilisere situasjonen i noen av verdens mest konfliktfylte og urolige hjørner.

Våre folkevalgte har forpliktet Norge til å bidra med militær innsats i frihetens og fredens tjeneste. For å overholde disse forpliktelsene, har den norske soldat frivillig påtatt seg et ansvar på vegne av oss alle. Det har vært, og vil fortsatt være, diskusjoner rundt de forskjellige utenlandsoppdragene. Men det er udiskutabelt at tusenvis av norske kvinner og menn har reist ut og bidratt med sin innsats, ofte under stor personlig risiko.

Prisen er en heder overfor den enkelte veteran og den innsats, personlige mot og oppofrelse som er vist.

Resssursgruppe

Veteraner er en stor ressursgruppe som kommer det norske samfunnet til gode på måter som langt overstiger den internasjonale innsatsen. Den ballasten den enkelte besitter, i form av utdannelse, tjenesteerfaring og opplevelser, tilfører det norske samfunnet verdifull kompetanse på mange plan. Dette er en kompetanse som er med på å ivareta samt videreutvikle det demokratiske velferdssamfunnet vi alle er takknemlige for å være en del av i dag.

Mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter sin innsats for Norge. Det har ikke alltid vært like selvsagt at disse har fått den støtte og hjelp som er nødvendig. I erkjennelsen av dette vil prispengene gå til støtte for dem som trenger det, og slik bidra til en bedre hverdag for dem det gjelder.

Statuetten plasseres på Forsvarets veteransenter Bæreia, men den tildeles hver enkelt veteran. Som et synlig bevis og anerkjennelse av den enkeltes innsats utstedes det diplom til alle veteraner.

Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017.»