Fylkesmannen opphevet eller omgjorde 40 prosent av alle byggesaksklager

- Plan- og bygningsloven skaper problemer for kommunene, sier kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen hos Fylkesmannen i Troms i en pressemelding.

I fjor behandlet justis- og kommunalavdelingen 147 klagesaker knyttet til plan- og bygningsloven. 40 prosent av disse ble opphevet eller omgjort viser tall fra Fylkesmannen.

- Manglende kompetanse

Sammenlignet med tall fra 2011 ser Andreassen en negativ trend. Det året behandlet Fylkesmannen 150 klagesaker, men bare 16,5 prosent ble omgjort.

I dag er prosenten kommet opp i 40.

- Vi er selvsagt bekymret over at en så høy andel av klagesakene omgjøres. Hovedsakelig skyldes det at loven er juridisk vanskelig, og at mange kommuner ikke har nødvendig kompetanse på området, sier kommunaldirektør Andreassen i pressemeldinga.

Får konsekvenser

Mange kommuner i Troms har også vanskelig for å knytte til seg den nødvendige kompetansen, fortsetter Andreassen.

- Dette gjør at plangrunnlag og bestemmelser i loven overses eller tolkes feil av kommunen.

En rekke kommuner i Troms har utdaterte arealplaner som gjør at mange byggetiltak er avhengig av omfattende dispensasjoner. I flere av klagesakene gir kommunene dispensasjon uten at vilkårene for dette er oppfylt.

Fylkesmannen i Troms gir daglig veiledning og svarer på spørsmål om plan- og bygningsloven. I tillegg arrangeres det årlige møter.

2016-tallene

2016: Fylkesmannen behandlet 147 klagesaker. Avvist (A): 2 %, opphevet/omgjort (O): 40%, stadfestet (S): 58%

Tromsø/Lenvik/Harstad: A: 1,5, O: 35,5, S: 63 prosent

Øvrige: A: 3, O: 50, S: 47 prosent