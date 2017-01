Rema-sjef slår tilbake mot Mack etter ølkutt

Administrerende direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000, Lars Kristian Lindberg, har avtalt å møte Macks ledelse mandag for å bli enige om en fremtidig avtale.

Lindberg er imidlertid ikke veldig fornøyd med hvordan Mack har håndtert situasjonen før man har satt seg ned og forhandlet.

– Mack-ledelsen har skapt et voldsomt engasjement i nord, og da særlig rundt ølet. Jeg synes det er unødvendig og det skaper en usikkerhet rundt hvorvidt man skal ha Mack i nord eller ikke. Vi mener, og har alltid ment, at Mack skal være i nord, sier Lindberg til iTromsø.

I helga ble det bråk i sosiale medier der mange gikk inn for boikott av Rema. Dette fordi bryggeriet frykter de må kutte i antall ansatte ettersom det ligger an til en kraftig reduksjon i antallet Mack-varer i Rema 1000s butikker.

Anklager Mack for talljuks

Lindberg i Rema 1000 forteller imidlertid at han overhodet ikke kjenner seg igjen med tallene Mack serverer på sosiale medier og i avisene de uttaler seg til. Mack forteller til NRK at de mister hele 90 prosent av volumet til Rema-butikkene i landet, og derfor går de inn med en prisøkning på 25 prosent.

– Det er tall vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, sier Lindberg, som forteller at Rema 1000 har servert de laveste og beste prisene i 30 år. Prisøkningen til Mack gjør at dette blir problematisk for Rema 1000.

– Vi skal sette oss ned i Oslo mandag. Vi er i utgangspunktet ikke fornøyd med prisene Mack kommer med.

Vil ha mikroøl i butikkene

Lindberg er svært misfornøyd med hvordan media har presentert detaljer rundt deres nye satsing. Han vil derfor komme med litt korrigert informasjon senere. På telefon med iTromsø melder han at det ikke stemmer at Ringnes skal ha noe monopol på øl i butikkene.

– Vi vil åpne opp for å ta inn lokalt mikrobryggeri-øl i våre butikker som er utenfor Ringnes. Dette i tillegg til internasjonale merker. Det stemmer at vi har en økt og styrket avtalen med Ringnes, men vi rydder plass til det lokale også.

Liker engasjementet

I helgen har befolkningen reagert kraftig på saken. Lindberg mener dette er nok et bevis på at Mack må finnes i butikkene i nord.

– Det er et klart bevis på det fantastiske forholdet folk har til det lokale. Det er normalt at vi får reaksjoner når vi gjør endringer i sortimentet. Så dette er ikke noe nytt for oss, sier Lindberg.

iTromsø har forsøkt å få kontakt med Mack-direktør Harald Bredrup uten hell søndag ettermiddag. Til Nordlys avviser han imidlertid at konflikten handler om pris, men heller at det dreier seg om at Mack står i fare for å bli utradert fra Rema 1000s sortiment.

Mack avholder søndag ettermiddag et ekstraordinært styremøte i forbindelse med Rema-konflikten.