Hurtigruta - som den var

Den lille differansen mellom tidligere og nye anløps- og avgangstider for hurtigruta vil vi knapt merke. Både for sørgående og nordgående dreier det seg ikke om mer enn et kvarter; hun anløper 07:45 på sør mot 08:00 tidligere, og har avgang 07:45 på nord, mot 08:00 før.

Merkbare forskjeller

Det er når vi ser på skipenes utforming, innredning, komfort og teknologi at vi opplever de store variasjoner mellom gårdagens og dagens fartøy.

D/S «Vesteraalen» (VDS) var den første – gikk fra 1893 til 1941.

Noe yngre var D/S «Nordstjernen» (BDS*); bygd ved Fredrikstad mekaniske verksted i 1937. 1. plass lå midtskips og hadde 65 køyeplasser og en stor salong med utsikt forover. 3. plass lå akter og hadde 92 køyeplasser. DS «Nordstjernen» var et to-klasse-skip, der 2. plass ikke eksisterte. Hun holdt det gående fram til 1954, da grunnstøtte hun i Raftsundet og sank. Fem mennesker omkom. I februar 1956 ble den nye «Nordstjernen» sjøsatt fra Blohm & Voss i Hamburg, og hun gikk til Riksantikvaren fredet henne i 2012.

D/S «Polarlys»(BDS*), som ble bygd i 1912 og tatt ut av tjeneste i 1951, ser vi på et bilde fra 1950, da hun er på nord. I 1952 ble skipet solgt til marinen, og omdøpt til KNM «Valkyrien». Hun fungerte som forsyningsskip for torpedobåter fram til 1963, da hun ble solgt til opphuggere.

M/S «Polarlys» ble bygd i 1952 ved Aalborg Værft i Danmark for BDS*. Hun var utstyrt med en åttesylindret Burmeister & Wain totakts dieselmotor med ytelse 2 950 bhk, og seilte til 1993. I 1994 ble skipet solgt til Mercy Ships i Panama, og seilte som hospitalskip frem til 2006.

M/S «Vesterålen» ble bygd i Italia. Overlevert VDS* i mars 1950, og seilte som hurtigrute til 1983. 14. januar 1983 ble et nytt hurtigruteskip levert, som ble døpt MS «Vesterålen», og «gamle» «Vesterålen» ble omdøpt MS «Vesterålen II». I 1995 ble skipet solgt til Spania for opphugging.

M/S «Finnmarken» ble overlevert VDS* i 1956. Dette var byggenummer 788 ved Werft Blohm & Voss i Hamburg. Hun seilte til 1993, bare avbrutt av verkstedopphold. Skipet er bevart, og står i dag på land som en del av Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Klasseskip

Vi har sett at gamle Nordstjernen, bygd i 1937 også hadde bare to klasser; 1. plass og 3. plass, mens båtene som ble kontrahert fra 1950-åra, hadde 1. og 2. plass. Men vi fant ikke ut når 3. plassene ble avviklet.

*BDS= Det Bergenske Dampskibsselskab.

*VDS = Vesteraalens Dampskibsselskab.

Dessuten hadde vi

NFDS = Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab

DSD = Det Stavangerske Dampskipsselskap

NDS = Det Nordlandske Dampskibsselskab

FFR = Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap

ODS = Ofotens Dampskibsselskab

TFDS = Troms Fylkes Dampskibsselskap

OVDS = Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab

- før vi fikk Hurtigruten AS

Kilder:

Internett om «Liste over hurtigruteskip»

Internett om MK «Haugland 1»

Historiske Tilbakeblikk

Dette er en ny artikkel i en serie som i sin helhet bygger på amatørfotograf Johan Kristiansens arbeider. Han var ansatt på det Harstad-folk kjente som Bjelland-fabrikken på Hamneset. Ifølge sønnen Steinar, fikk faren tidlig sansen for å feste synsinntrykk ved hjelp av fotolinser til film og senere fotopapri. Steinar har tatt vare på det vi i dag kan karakterisere som en skatt; bilder fra omkring midt på 1930-tallet og fram til han fikk en alt for tidlig død i 1963.