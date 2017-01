Hurtigbåtene går likevel

Oppdatert klokken 1920:

- Kapteinene på hurtigbåtene fra Harstad kl. 19:30 og fra Tromsø kl. 20:00 vil starte rutene etter normal ruteplan søndag, sier Troms fylkestrafikk i en melding.

- Forholdene ser noe bedre ut enn tidligere i ettermiddag, men det er fortsatt en del bølger og grov sjø. Båtene vil gå innenfor Rolla, Andørja og Dyrøy for å unngå de verste dønningene. Av den grunn vil det bli noen forsinkelser.

Meldingen ble lagt ut på Troms fylkestrafikks sider klokken 1858.

Opprinnelig sak:

På grunn av værforholdene innstilles avgangene med hurtigbåt fra Harstad søndag. Dette gjelder båten til Tromsø og Bjarkøystredene og Senja.

Troms fylkestrafikk vil ikke sette opp busser til Tromsø.

Værforholdene i Harstad og omegn er så dårlige at busselskapet ikke ser det forsvarlig å kjøre buss for båt fra Harstad. I følge værmeldingen skal vinden øke, og det er heller ikke sannsynlig at det vil gå hurtigbåt fra Harstad i kveld kl. 19:30 og fra Tromsø kl. 20:00.

Fra Tromsø vil det settes opp buss til båtpassasjerene som skulle med båten kl 15:45 og som skal til Finnsnes og Brøstadbotn. Det vil ikke være noe busstilbud for passasjerer som skulle med båten fra Tromsø kl. 15:45 til Harstad og Engenes. Om det er forhold for å kjøre buss seinere i kveld vites ikke. Saken oppdateres.