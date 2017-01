Ikke mistanke om påsatt brann

Brannetterforsker Per Arne Nygård fra Midtre Hålogaland politidistrikt har, ifølge avisa Fremover, godt håp om å finne årsaken til at ungdomsskolen på Liland skole brant ned tirsdag.

Politistasjonssjef Morten Hole sier til Fremover at ingenting er utelukket, men at politiet foreløpig ikke har mistanke om at brannen er påsatt.

Ungdomsskolefløyen på Liland skole i Evenes kommune i Nordland ble totalskadd i en brann tirsdag. Ingen kom til skade i brannen, men mange naboer ble evakuert.

Barneskolen, administrasjonsfløyen og gymnastikkbygget ble reddet av innsatsen fra brannmannskapene fra Bjerkvik, Evenes og Avinor. Det var også vindstille tirsdag, noe som lettet slokkearbeidet.

Brannen ble meldt like før klokken 6 tirsdag morgen. Lokale brannmannskaper fikk bistand fra brannvesenet på flyplassen på Evenes, som ligger ti minutters kjøretur unna.

Naboer til skolen ble evakuert til Liland sykehjem på grunn av stor røykutvikling, men ved 12-tiden kunne de flytte hjem igjen etter at brannen var helt slokket.

Liland skole er den eneste skolen i Evenes, og den har omkring 150 elever fra 1.- til 10.-klasse. Skolen skulle starte opp undervisningen etter juleferien onsdag 4. januar.