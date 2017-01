Hurtigbåt kansellert

Hurtigbåten Harstad-Tromsø:

OPPDATERT KLOKKA 14.35:

Troms fylkestrafikk opplyser at hurtigbåten med avgang fra Harstad klokka 13.00 og klokka 17.00 i dag innstilles på grunn av værforholdene. Det samme gjelder hurtigbåten fra Tromsø klokka 13.45 og klokka 16.15. Passasjerer fra Harstad henvises til siste avgang klokka 19.30. Denne båten vil betjene alle destinasjoner.

Tidligere i dag meldte Troms fylkestrafikk at reisende bes ta høyde for kansellerte avganger fredag. Sterk vind gjør at flere anløp kan kanselleres i Troms.

«For hurtigbåtene i rute 2 mellom Tromsø og Harstad fredag morgen (begge retninger), vil det IKKE bli satt opp buss for båt i tilfelle det blir kanselleringer. Reisende henvises til senere avganger», skrev Troms fylkestrafikk.

Til tross for været gikk hurtigbåten fra Harstad tidlig fredag morgen som normalt. Anløpene til Skrolsvik og Krøttøy utgikk imidlertid på neste Harstad-avgang klokken åtte.

Lofast-krysset: Fredag morgen fikk en trailer problemer ved rundkjøringa i Lofastkrysset, ved E10. - Den saksa slik at den sperret veibanen. Det førte til at tunnelen ble stengt en liten periode, forteller operasjonsleder ved Midtre Hålogaland Politidistrikt, Frode Strende. Årsaken til hendelsen er mest sannsynlig glatt veibane. - Det er veldig glatt og sørpete på stedet, slår han fast.

Harstad: Fergesambandet Stangnes-Sørrollnes innstilte avgangen fra Stangnes klokka 09.15 og inntil videre grunnet værforholdene, melder fergeselskapet Norled. OBS: Normal drift ved avgang fra Stangnes 1130.

Evenes: Alle rutefly har tatt av og landet, men mindre forsinkelser.

Svolvær: Fortsatt mye vind på Gimsøybrua som er stengt på grunn av dette.

Vestvågøy / Sydalen, RV864: En kabel har løsnet fra en strøm-mast og ligger over veien. Vei sperret. Lofotkraft på tur.

Narvik/Bjørnfjell: Kolonnekjøring over E10 Bjørnfjell.

Lødingen: Det russiske tankskipet Enisey har søkt nødhavn i Andfjorden på grunn av uværet som kommer inn på kysten nå, melder Bladet Vesterålen. Skipet er 169 meter langt. Det ligger også to russiske lastebåter i området ved Lødingen på grunn av uværet.

Lofoten: Busser, ferger og hurtigbåt innstilt. Og det er ekstremt glatt med is på E10, skriver Lofotposten. Ved Svolvær lufthavn, Helle, har flyene gått som normalt så langt i dag. Hurtigbåten til Svolvær er innstilt, fergene fra Bodø til Lofoten er innstilt. Også fergen Svolvær–Skrova–Svolvær er innstilt inntil videre. Bussrutene Leknes- Svolvær er innstilt. Lofotexpressen er også innstilt.

OBS-varsel

- Fredag ventes lokalt vanskelige kjøreforhold pga sterk vind, snøfokk og nær kysten temperaturer nær null grader. Fredag morgen og ettermiddag ventes lokalt sterke vindkast på ca. 30 m/s, melder yr.no.