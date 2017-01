Tok 374 førerkort i 2016

Statistikken for 2016 viser nemlig 374 førerkortbeslag i Troms i 2016, mot 326 i 2015. Økningen kommer gjennom langt flere beslagleggelser for høy fart i fjor sammenlignet med året før. Antallet beslagleggelser for rus og annen adferd har gått svakt ned i Troms, men for landsdelen totalt er det en økning her på hele 43 prosent.

Antallet forenklede forelegg i Troms har også økt, fra 4.537 i 2015 til 4.780 i fjor. Antallet pågripelser har imidlertid gått ned fra 93 til 85.

80 prosent fart

Også i UP-distriktet som helhet, altså Nordland, Troms og Finnmark har det vært økning i antallet førerkortbeslag - fra 899 i 2015 til 981 i fjor. Antallet forenklede forelegg gikk opp fra 10.852 til 12.292.

UP-distriktssjef Geir Marthinsen sier i en pressemelding at rundt 80 prosent av de forenklede foreleggene skyldes fart.

- Selv om de aller fleste er "besteborgere" i trafikken er det fortsatt for mange som kjører med for stor risiko – for fort, i ruspåvirket tilstand, uten bilbelte og med for stort fokus på mobilen, sier Marthinsen i en pressemelding.

Lettere å avdekke

Selv om antallet tatte rusførere har gått ned i Troms i 2016, så har det gått opp i distriktet som helhet. Det har en årsak, sier Marthinsen.

- Vår mulighet til å avsløre rusfører er styrket siste året som følge av at vi nå har tilgjengelig indikasjonsinstrument som kan påvise bruk av legemidler og illegale stoffer. Dette har bidratt til at vi har avslørt langt flere rusfører i 2016 sammenlignet med tidligere år, sier UP-distriktssjefen.

Som kjent ble det fra 1.1.16 endringer i antall politidistrikter i Norge. Fra samme dato ble antall distrikter i Utrykningspolitiet redusert fra 9 til 5. Nytt up-distrikt 5 dekker nå Nordland, Troms og Finnmark politidistrikter. I forbindelse med denne omorganiseringen fikk up-distrikt 5 fra 1. august totalt sett 4 nye patruljer som ble fordelt med 1 i Nordland, 2 i Troms og 1 i Finnmark.