Slik unngår du problemer med bilen

De siste dagene, og spesielt nettene, er det registrert svært lave temperaturer. Mange får seg en lite hyggelig overraskelse idet de skal starte bilen om morgenen.

Ronny Heim i Tromsø Assistanse forteller at bilistenes problemer hovedsakelig består av frosne håndbrekk og flate bilbatterier.

Håndbrekk av på flat mark

– De som parkerer på flat mark, bør unngå å bruke håndbrekk over natta, sier Heim.

– Problemer med flatt batteri unngår man ved å vedlikeholdslade batteriet en gang iblant. Det blir mye «småkjøring» over korte distanser, så batteriet rekker aldri å lade seg helt opp. Selv lader jeg batteriet en eller to ganger i løpet av vinteren, og man kjøper en god lader for under en tusenlapp. Mange bruker bilens dieselvarmer i kulda, men husk at denne også trapper bilbatteriet, utdyper Heim.

Tromsø Bilhjelp kjører for Falck og Viking, og bekrefter at de har det langt travlere i kuldeperioder som nå. Daglig leder Gøran Karlsen opplyser at folk opplever problemer med kaldstart og frosne dieselfilter.

– Dieselbiler har oftere problemer enn bensinbiler. Man forebygger mange problemer med kulde, ved å levere bilen jevnlig inn for service, og bytte dieselfilter.

– Et bilbatteri svekkes cirka 50 prosent ved ti minusgrader, og batteriet har en gjennomsnittlig levetid på fem og et halvt år. Vi ser at mange biler som sliter har batterier som er nokså gamle, legger Karlsen til.

Flatt batteri vanligst

Bilorganisasjonen NAF oppfordrer oss til å sjekke batteri, olje og frostvæske. Enkle tips kan spare deg for masse bry når kulda setter inn.

– Mål væskenivå og syreinnholdet. Er batteriet 5 – 7 år gammelt, tåler det neppe en tøff vinter hvis ikke bilen brukes daglig. Kontroller ladespenningen. Ladespenningen bør være minimum 14,4 V. Svært mange dynamoer gir for dårlig ladespenning. Dette kan medføre at batteriet aldri er toppladet. Ert det irr på batteripolene, bør disse rengjøres med lunkent såpevann og smøres vaselin eller syrefritt fett over polskoene, melder NAF.

Skift motorolje

Med tynnere olje – såkalt lettløpsolje – starter motoren betydelig lettere i kulda. Motoren slites også mindre. Oljen oppgis i viskositet målt i SAE-grader, les informasjonen på oljeflasken. En vinterolje for streng kulde, heter vanligvis W5 – 40, (W står for vinter, 5 hvor tynn oljen er ved kuldegrader og 40 hvor tyktflytende oljen blir ved +100 grader, dvs. jo høyere tallet er, jo tykkere blir oljen). Det hjelper lite å ha fulladet batteri hvis motoroljen er tykk som sirup. Glem ikke å kontrollere oljenivået jevnlig (se bilens instruksjonsbok), skriver NAF i en pressemelding.

Andre tips:

● For lav innblanding av frostvæske kan få katastrofale følger.

● Bruk ikke låsspray annet enn i nødsfall. Spraygassen inneholder sprit, og fjerner grafittfettet som låsen er innsatt med fra fabrikken. Tape over nøkkelhull når bilen vaskes.

Stryk silikon på lister i dører og bagasjelokk.

● Med motorvarmer starter bilen sommervarm. Man sparer bensin, reduserer eksosutslipp, motoren slites mindre og man belaster også startbatteriet mindre. Dessuten blir rutene raskere isfrie. Å la motorvarmer stå innkoblet hele natten er bortkastet strøm. Med tidsur reguleres behovet effektivt, 2–3 timer før kjøreturen er tilstrekkelig.