Flere drifter på sjøen

Antall fiskere i fiskermanntallet er økt med en prosent, mens antall fiskefartøy er økt med 1,3 prosent sammenlignet med utgangen av 2015. Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling, skriver departementet i en pressemelding.

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 9259 i 2015 til 9433 fiskere i 2016 (+1,9 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 1871 i 2015 til 1811 i 2016 (-3,2 prosent).

Det var registrert 273 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2016. Ved utgangen av 2015 var det registrert 260 kvinner med fiske som hovedyrke.

Blant fiskere som har fiske som hovedyrke viser alderssammensetningen at 19 prosent er under 30 år, og 22 prosent er 60 år og eldre. Disse andelene har økt de siste årene; med andre ord det er relativt sett flere «unge» og «eldre» fiskere som har fiske som hovedyrke.

Antall registrerte fiskefartøy er økt fra 5884 ved utgangen av 2015 til 5959 ved utgangen av 2016.

Det er i de minste størrelsesgruppene (under 10 meter og 10 til 11 meter) at antall fartøy øker (henholdsvis +46 og +44 fartøy), mens det innenfor de andre størrelsesgruppene er relativt stabilt eller en liten nedgang i antall fartøy.

For fartøy under 10 meter er det en økning i antall registrerte fartøy i sør, mens det for fartøy i størrelsen 10 til 11 meter er en økning i nord.

Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2016 vil bli offentliggjort 12. januar 2017, skriver departementet.