Vi kjøpte 435 eiendommer i Harstad i 2016

Mot normalt steg boligprisene i Norge gjennom julemåneden. Boligprisene endte dermed opp 12,8 prosent høyere enn året før i Norge.

- Korrigert for sesongvariasjoner er prisveksten i desember på hele 1,1 prosent. Dette er uventet sterkt. Det mest overraskende med utviklingen er at prisene økte over hele landet, tross lav aktivitet i mange områder. Det uvanlige boligåret 2016 endte dermed som det begynte, med prisvekst, sier Odd Sverre Holte i DNB Eiendom Harstad.

Omsetningstallene for Harstad i desember var vesentlig lavere enn samme tid i fjor. Med få salg er grunnlaget for sammenligning mot tall i november misvisende, mener Holte.

Sterk prisutvikling i Harstad

Ser vi fjoråret under ett har Harstad en prisutvikling på 9,8 prosent. Dette ligger litt under landsgjennomsnittet, men er likevel en betydelig prisvekst, mener megleren.

I 2016 ble det totalt solgt 435 eiendommer.

30 av disse var fritidseiendommer.

Fritidseiendommer i Harstad hadde en prisvekst alene på 21,4 prosent i 2016.

Rekkehusboliger og leiligheter var de som hadde størst vekst i 2016 med henholdsvis 17 prosent og 10,2 prosent.

Tror på fortsatt oppgang

Ved inngangen til 2017 er det 12,5 prosent færre boliger til salgs i Norge enn på samme tid i fjor. Nedgangen er særlig stor på Østlandet, i Rogaland og Trøndelag.

- Samtidig opplever vi altså sterkere kjøpelyst grunnet verdistigning i eksisterende boliger og billige lån.

DNB forventer derfor at boligprisveksten fortsetter i de første månedene i 2017 og at vi kan få en prisvekst opp mot 10 prosent i år.

- Vi tror imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017 som de var i 2016, sier Odd Sverre Holte i DNB Eiendom.