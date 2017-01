Tror ikke medlemmene vil hoppe av

Senterleder ved Stamina Harstad, Siv Sjøgren, tror ikke medlemsmassen ved Stamina vil svekkes etter at Sky Fitness åpner dørene kommende helg.

– De kjører på et helt annet konsept. Vi har bygd opp Stamina her på Seljestad med både økt areal og forskjellige gruppetilbud. Det er et konsept som mange ønsker seg. Svært mange ønsker å være med gruppetimer med våre instruktører, sier Sjøgren.

Trenden innen trening for 2017 er at flere vil delta på gruppetimer. I tillegg ser man økt brukt av personlig trener, sier hun.

– I løpet av de neste tre månedene vil vi gjøre en del endringer inne i lokalene her på Seljestad. Vi er stadig på jakt etter å finne de optimale forhold for dem som trener her ofte, sier Sjøgren.

Medlemstallet for Stamina her i Harstad ligger stabilt på 3.000 medlemmer.

- Det er gledelig å se at stadig flere av våre eldre medlemmer trener mer enn en gang i uka ved senteret i Kanebogen. Det sosiale er vel så viktig som treningen for mange som besøker oss i Kanebogen, sier Siv Sjøgren.