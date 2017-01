- Jobber med å få oversikt

- Ordfører Svein Erik Kristiansen i Evenes kommune har hatt en hektisk morgen, etter at skolen i kommunen begynte å brenne tirsdag morgen.

Kan ta opp igjen hverdagen

- Vi prøver nå med å få oversikt over omfanget. Store deler av skolen er reddet, og i den delen der det har vært brann, foregår det nå etterslokking. Så det er enda for tidlig å si hvordan vi skal løse det. Men vi skal få på plass en ordning raskt, der elevene og lærerne kan ta opp igjen hverdagen, sier han, og minner om at liv ikke er gått tapt, og man snakker tross alt bare om materielle skader.

Ny skole

Det har lenge vært snakket om ny skole, men det er ikke tatt noen beslutning om den skal bygges, eller eventuelt hvor.

- Vi har hatt noen prosesser med arkitekter, men hvor stor betydning denne brannen får for den videre prosessen, er for tidlig å si, sier Kristiansen.