De evakuerte får nå komme hjem

Klokka 09.00 var det informasjonsmøte for de evakuerte etter brannen i Liland skole.

Her stilte politi, brann, ambulansetjeneste, ordfører og rådmann.

Innsatsleder i politiet, Kjersti Steinheim, opprettholder sperring av veier i området. Folk får ikke komme hjem til husene sine foreløpig.

Brannvesenet forklarte at det er noe som kalles flyvebrann. Det er brennende artikler som flyr med vær og vind. Dette skal ikke være farlig, men brannvesenet ber folk være obs. Når brannvesenet spyler på flammene, kan det løsne partikler. Spylingen pågår ennå på brannstedet.

Ambulansetjenesten understerker at hvis folk kjenner ubehag det neste døgnet, etter å pustet inn røyk, må lege kontaktes.

Ellers oppfordres beboerne til å lufte godt når de kommer hjem. Det kan begrense skader i boligen.

Nødetatene startet befaring på branntomta og nærliggende område like etter informasjonsmøtet. Klokken 12 ble det sendt ut melding om at brannen var slukket og at de evakuerte kunne returnere til sine hjem.

På morgenen utstedte Brattfossen vannverk kokepåbud.

Ved slukking av brannen gikk vannet uten rensing for best mulig trykk. Urenset vann går i rørene også til boligene. Derfor må beboerne i området koke vannet de skal drikke eller bruke i matlaging de nærmeste dagene.

Kriseledelse i kommunen er på plass. Ta gjerne kontakt ved behov, er oppfordringen fra kommunen.