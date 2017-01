Jakter på ledige senger

Harstad er vetskap for junior-NM i perioden fra 8. til 12. mars.Over 1.000 tilreisende er ventet til byen.

– Vi hjelper NM-arrangørene med bookingen til NM. Vi kan allerede nå i januar se at det kan bli vanskelig å skaffe nok hotellrom. Det kan fort bli snakk om at det vil komme behov for privat innkvartering, sier Dagsvold i Visit Harstad.

Visit Harstad deltar 13. januar til 15. januar med stand på reiselivsmessa på Østlandet.

– På vår stand vil vi ha med oss Aktiv Events, Thon Hotels og Lødingen skyttsbåtservice. Visit Harstad og Lødingen skyssbåtservice vil i 2017 samarbeid om flere prosjekter til sjøturer i vårt nærområd, forteller hun.

Hotell-sommeren i Harstad ble meget god i 2016. Behovet for flere senger i sommersesongen kan bli løst ved at en utnytter kapasiteten ved Harstad Folkehøyskole på Trondenes.

- Vi ved Visit Harstad har inngått et samarbeid med skolen for sommeren 2017. Vi skal booke senger til turister som ikke finner sengeplass i byen.