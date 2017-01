– Sterk tro på fremtiden

– Det har vi gjort for å forberede oss for fremtiden, sier daglig leder Hilde Svenning i en pressemelding.

– Manoda har hatt et meget godt år i 2016 og kan presentere en omsetningsvekst på hele 40 prosent fra forrige år. Det er vi meget stolte over. I året som har gått har vi nådd flere milepæler med blant annet leveranser til olje og gass og samferdsel, og vi er på god vei mot nye markeder og flere ben å stå på. Flere av våre produkter sikrer og forlenger levetiden til båter, bruer og kaier som igjen gjør det tryggere for menneskene som jobber og ferdes på disse installasjonene. Vi sier at vi støper for å beskytte dine verdier, sier Svenning.

I ny drakt

– Vi har også valgt å kle oss i en ny, moderne og tidsriktig drakt med nytt navn, logo og visuell identitet. I det nye navnet har vi slått sammen første bokstav i Marcussen og anoda, som er vårt hovedprodukt. Det gir klare assosiasjoner til det å beskytte. Dette er et ledd i en vellykket verdi- og omstillingsprosess som vi har gjennomført i løpet av året. I tillegg har vi implementert en HMS-standard i henhold til NORSOK S006 og utvikler et kvalitetssystem i henhold til ISO9001:2015.

70-årig historie

Bedriften ble stiftet i 1947 under navnet Marcussens Metallstøperi av Johan Schjelderup Marcussen. I begynnelsen var støpegods i messing og bronse bedriftens hovedprodukter, og etter hvert skjøt også maskinering, samt støpegods i aluminium fart. I 1980-årene begynte bedriften å produsere sinkanoder, noe som i dag – sammen med aluminiumsanoder – er bedriftens hovedprodukt.

– Nå ser vi fram til en epoke med nye utfordringer. Vi har satt oss meget ambisiøse mål: Å øke omsetningen fra 6 til 20 millioner innen 2020, sier Hilde Svenning i pressemeldinga.

Kompetanse

De fleste ansatte har lang erfaring. Det er også tatt inn en lærling i året som er gått.

– Dette er den første lærlingen i selskapets historie. Sist, men ikke minst, har vi også stilt en arbeidsplass disponibel for en ungdom som har hatt utfordringer med å finne sin plass i utdanning og arbeidsliv. Stian Rognan er kjempeglad for den retning livet hans har tatt etter at han kom med i Inko sitt gutteprosjekt sammen med jobbveileder Bjørn Håkon Aune og Ringer i vannet-avtalen. Målet er kompetansebevis og fast jobb i selskapet.

70-års-jubileet skal markeres hele 2017.

– Vi skal gjennomføre flere kunderelaterte aktiviteter. Det er jo ikke alle bedrifter som holder ut i 70 år, og vi har vel aldri hatt større tro på fremtiden. I tillegg gir vi våre dyktige medarbeidere ei ekstra uke ferie med lønn. Det har de virkelig fortjent etter et meget travelt 2016 og ikke minst pågangsmot og lojalitet i noen turbulente år tidligere, avslutter daglig leder Hilde Svenning.

Opp- og nedturer

Harstad-selskapet eies i all hovedsak av Kunnskapsparken Nord gjennom Hålogaland kapital.

I januar 2016 skrev Harstad Tidende at bedriften ble brukt som eksempel i Norsk Industris konjunkturrapport for 2016, som tar temperaturen på norsk industri, og ser på framtidsutsiktene.

Bedriften har en lang historie med oppturer og nedturer bak seg. I 2012 var situasjonen så prekær at bare en akkord med kreditorer og ny tilførsel av kapital fra eierne berget bedriften fra konkurs.