Slik var juleomsetningen

En strålende fornøyd senterleder Gunnar Aamodt Hansen ved Amfi Bertheus melder om ukeomsetninger nærmere 20 prosent over samme periode i fjor.

18 prosent økning

– Etter en noe tam åpning på desember der vi økte med kun tre prosent den første uka, tok det skikkelig av de to neste ukene med 11 prosent økning i uke 49 etterfulgt av hele 18 prosent økning i uke 50.

– Tallene for den siste uka før jul foreligger ikke per dags dato, men noe sier meg at vi ligger svært godt an også denne uka sammenlignet med i fjor, forteller senterlederen.

Satsingen har båret frukter

Han peker først og fremst på etableringen av to nye serveringssteder som en viktig årsak til den pene økningen.

– Vi merket en betydelig økt tilstrømming til senteret etter at Rustikk åpnet sitt bakeri og serveringssted, pluss at Tante Theas åpnet sitt Theas kaffe og tehus med servering i andre etasje.

– Men også andre butikker i senteret som for eksempel Cubus, Vitusapoteket og Notabene har pen omsetningsøkning og er med på å bidra til at vi temmelig sikkert ender opp med en økning på et sted mellom 10–15 prosent i desember, sier Aamodt Hansen som legger til at de året sett under ett vil nå en økning på mellom 6–7 prosent sammenlignet med 2015.

– Det betyr at vi når en omsetning på 190 millioner, noe jeg er meget godt fornøyd med, og som viser at satsingen vi har gjort i år har båret frukter, sier han.

Hadde håpet på litt mer

Til tross for en pen omsetningsøkning fra desember i fjor på mellom 5–6 prosent, er Stig Jarl Jensen ved Obs Sjøkanten senter bare sånn passe fornøyd med omsetningen.

– Jeg skal egentlig ikke klage, men innrømmer at jeg nok hadde håpet på litt høyere desemberomsetning.

– Det har nok tatt litt lengre tid før butikken har satt seg skikkelig hos kundene enn det jeg hadde trodd på forhånd.

– For mange har det kanskje vært uvant å handle i en så stor butikk, men tilbakemeldingene vi har fått fra faste kunder er udelt positive, og de fleste mener det er blitt langt mer komfortabelt å handle nå enn hva tilfellet var i de adskillig trangere gamle lokalene.

– Nå slipper vi å snirkle oss fram med handlevognene mellom reolene og det er god plass å passere uten å måtte snu, er noe jeg hører ofte, sier Jensen.

Været må ta noe av skylden

Også Line Ravn Munkvold hos Lykke og Lukas i Storgata hadde håpet på noe bedre omsetning enn tallene endte opp med før jul.

– Bevares, vi holder tritt med fjoråret, men ligger litt etter budsjettet for måneden sett under ett. Det gjør oss bare sånn passe mellomfornøyd.

– Jeg tror nok at været må ta en del av skylden for en noe lavere omsetning enn forventet. Under flere av aktivitetene vi hadde i sentrum var det skikkelig elendig vær og føre, noe som sikkert bidro til at mange nok betakket seg fra å dra til sentrum for å handle.

– Jeg sitter også med en følelse av at færre kunder fra distriktene rundt Harstad valgte å legge turen til byen enn hva tilfellet har vært tidligere år.

– Kanskje var det færre fra Sortland og Lødingen og andre deler av regionen, som på grunn av vanskelige kjøreforhold unnlot å handle i Harstad til jul, undres Ravn Munkvold.

– Året sett under ett hadde vi en pen omsetningsøkning første halvår, men etter august måned stoppet økningen opp og siden har vi ligget jevnt med fjoråret. Så alt i alt skal vi ikke klage, sier hun.