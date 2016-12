Så du dette lysfenomenet på sørhimmelen?

ht.no har fått flere henvendelser om et sjeldent lysfenomen på sørhimmelen fredag ettermiddag.

Himmelporten som har åpnet seg, spør en leser.

- Fenomenet legger fra seg en hale med lys etter hvert som den endrer form, skriver en annen.

Neil Krogstad mener det er en perlemorsky som pryder himmelen over byen:

- Skyen passer til sangteksten til Lars Bremnes låt Under en rosa sky over Harstad by :)

16. desember i fjor fikk ht.no også flere henvendelser om et sjeldent lys i øst.

- Dagens fenomen på himmelen i aust. Perlemorskyer høgt oppe. God førjulstid, skrev Vidkunn Eidnes til oss i fjor.

Statsmeteorolog Frode Hassel forklarte det spesielle fenomenet på yr.no sine nettsider:

Dette er såkalte perlemorskyer. Disse skyene ligger høyt oppe i atmosfæren, mellom 25 og 30 kilometer høyde. De er forholdsvis sjeldne, og oppstår gjerne i sammenheng med værsituasjoner som gir sterk vind i lavere nivå.

Det er nok perlemorskyer vi ser 30. desember 2016. Eller har du et bedre forslag? Du kan skrive ditt forslag på våre Facebook-sider.