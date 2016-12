Brygga rives på nyåret

Her har mange unge og gamle slått seg ned på benkene på varme sommerdager for å spise ferske reker kjøpt fra fiskebåt på kaia.

God erstatning

Prosjektleder Lennart Jensen mener flytemoloen blir en fantastisk erstatning for den råtne Honnørbrygga.

– Utpå nyåret begynner vi å rive. Honnørbrygga heter egentlig Fiskebrygga. Den opprinnelige Honnørbrygga ble revet i 1978. Den gikk fra Kai 4 og ut mot Larsneset. Dette området ble så fylt igjen. Samme år ble dagens Fiskebrygge bygd. De gamle trebryggene er modne for utskifting – eller omfattende renovering – etter 40 år, sier Jensen.

I mars kommer de to første av ialt fem elementer til flytemoloen.

250 meter lang

– Jeg tror folk blir veldig fornøyd med denne 250 meter lange moloen, som vil koste 35,5 millioner kroner, sier Lennart Jensen.

Han forteller at moloen blir åpen for alle, og landgangen blir liggende rett utenfor UiT Harstad.

– Her kan folk promenere og slå seg ned på benker som blir satt opp. Vi skal tilrettelegge for at folk skal få bruke dette området, sier Jensen.

Brukermøte

Utpå nyåret inviterer Harstad Havn HK til et brukermøte for å informere og gjennomgå byggeprosjektene i havneområdet.

– Noe av hensikten er også å få gode ideer fra innbyggere om hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for brukerne, sier Jensen.

I tillegg skal det bygges en gjestehavn der båteiere også kan leie lagringsrom under vann.

Gjestehavn

– Vi satser på å bruke to-tre år på utbygging av gjestehavna slik at vi kan fange opp gode ideer og innspill underveis, sier Jensen.

Leder i havnestyret, Jan Fjellstad, tror de nye byggeprosjektene i havna vil gjøre sentrum mer attraktiv for innbyggerne og de som besøker byen.

– Den nye moloen og gjestehavna, vil bli gode erstatninger for den gamle brygga. Det vil alltid skje endringer i et moderne samfunn, sier Jan Fjellstad.