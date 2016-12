To personer i bil som havnet på taket

Operasjonssentralen for politiet i Harstad melder at en bil har kjørt av veien i Kjerringnesdalen i Sortland.

- Bilen ligger på taket. Nødetatene er på vei, skriver politiet i en melding klokken 1110 tirsdag.

Klokken 1130 er patruljen framme.

- Det har vært to personer i bilen. Kjøretøyet har små skader. Ambulansen sjekker de i bilen, melder politiet. Like før klokken 12 melder politiet at begge to i bilen kom uskadet fra hendelsen.