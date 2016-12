Kom tilbake etter å ha slått ned dørvakt

Fyll og bråk har tatt opp mye av politiets tid 2. juledag og ut over natten.

I Sortland ble en mann i 20-årene tatt hånd om av politiet og kjørt hjem etter at man så at vedkommende hadde problemer med å ta vare på seg selv. Politiet skriver at mannen hadde utfordringer grunnet i beruselse.

Ved midnatt ble det meldt om bråk på et av utestedene i Narvik. En mann hadde slått til en dørvakt og politiet kom på stedet. Mannen ble vist bort, men kort tid kom han tilbake.

- Han ble da tatt med av politiet og kjørt hjem. Personen blir anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet.

På Leknes blir en person anmeldt for å ha oppført seg ufint overfor ansatte på et utested i 03-tiden.

Like før klokken halv to i natt kom melding om enda en fyllehistorie fra Narvik. En person var slått i hodet med et glass på et utested. En person blødde fra et kutt. Mistenkte anmeldes av politiet.