Slik er juleprogrammet

De neste ti dagene, i jule- og nyttårsperioden, vises det Premier League-fotball ni av de ti dagene. Selv på nyttårsaften spilles det storkamp. Da får Liverpool besøk av Manchester City på Anfield. Familiene til fotballentusiaster i Harstad må nok bare smøre seg med tålmodighet.

Av de 30 kampene som spilles i jule- og nyttårsperioden blir 11 sendt direkte for TV2 Sport Premium- og TV2 Sumo-brukere. Watford og Crystal Palace setter i gang det hektiske programmet 13.30, og i neste kamp som blir sendt tar Manchester United imot Sunderland og tidligere manager David Moyes.

Her er den komplette oversikten over kampene i jule- og nyttårsperioden, og oversikt over hvilke kamper som sendes på TV:

Mandag 26. desember (16.00):

Watford – Crystal Palace 13.30 (TV 2), Arsenal – West Bromwich, Burnley – Middlesbrough, Chelsea – Bournemouth, Leicester – Everton, Manchester United – Sunderland (TV 2), Swansea – West Ham, Hull – Manchester City 18.15 (TV 2).

Tirsdag 27. desember:

Liverpool – Stoke 18.15 (TV 2).

Onsdag 28. desember:

Southampton – Tottenham 20.45 (TV 2).

Fredag 30. desember:

Hull – Everton 21.00 (TV 2).

Lørdag 31. desember (16.00):

Burnley – Sunderland, Chelsea – Stoke, Leicester – West Ham, Manchester United – Middlesbrough (TV 2), Southampton – West Bromwich, Swansea – Bournemouth, Liverpool – Manchester City 18.30 (TV 2).

Søndag 1. januar:

Watford – Tottenham 14.30 (TV 2), Arsenal – Crystal Palace 17.00 (TV 2).

Mandag 2. januar (16.00):

Middlesbrough – Leicester 13.30 (TV 2), Everton – Southampton, Manchester City – Burnley, Sunderland – Liverpool (TV 2), West Bromwich – Hull, West Ham – Manchester United 18.15 (TV 2).

Tirsdag 3. januar:

Bournemouth – Arsenal 20.45 (TV 2), Crystal Palace – Swansea 21.00, Stoke – Watford 21.00.

Onsdag 4. januar:

Tottenham – Chelsea 21.00 (TV 2).