Perfekt trafikkontroll, nedkjøring av lyktestolpe og trafikkulykker

Klokken 23.22 på 1. juledag meldte politiet om at de hadde utført trafikkontroll på Sama, og det ser ut til at julestemningen gjør at førerne er mindre villig til å bryte loven.

-147 kontrollerte. Ingen reaksjoner, meldte politiet.

Trafikkontroll var ikke det eneste politiet måtte gjøre 1. juledag. Dette er de ørvige hendelsene i distriktet natt til mandag:

Harstad: En bilfører var uheldig og kjørte ned en lyktestolpe i Strandgata.

- Rette instanser er varslet og tar seg av dette, meldte politiet.

Sandtorg: En elg ble påkjørt på RV83 ved bedehuset.

- Viltnemda er varslet og drar til stedet. Ingen i bilen ble skadet, meldte politiet klokken 19.52 søndag kveld.

Ramberg: En bil kjørte av veien, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilføreren ble fraktet til sykehuset på Gravdal, og politiet meldte om at skadeomfanget var ukjent. Det var små skader på bilen, og politiet etterforsker utforkjøringen.

Øyjord: En elg ble påkjørt i nærheten av Øyjord. Det var store skader på bilen, men ingen personer ble skadd. Viltnemda ble varslet.

Roksøy: En elg ble påkjørt på E10. Det var store skader på bilen, men ingen personskader. Elgen sprang fra stedet, og viltnemda ble varslet.

Gratangen: En bil kjørte av vegen ved Årsteinbrua. Det var meldt om glatte veger på stedet.

- Føreren meldte selv om ulykken til politiet, meldte politiet.

Føreren kom seg uskadd fra trafikkulykken.