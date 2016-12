Ukjent for de fleste

En ny måling av analysebyrået Ipsos utført for Dagbladet viser at den nylig avgåtte EU-ministeren Elisabeth Vik Aspaker var den minst populære ministeren i statsrådkollegiet.

Det er utenriksminister Børge Brende (H) som kommer best ut av målingen. 50,5 prosent mener at han gjør en god jobb. Nest best ut kommer Erna Solberg (H). 47,2 prosent mener hun gjør en god jobb.

Aspaker har vært både fiskeriminister og europaminister denne perioden, men går nå ut av politikken og over i fylkesmannjobben.

Sylvi Listhaug (Frp) og Ketil Solvik-Olsen (Frp) kommer begge et lite stykke bak Solberg og Brende, men begge scorer bedre enn sin egen partileder Siv Jensen (Frp). I målingen til Ipsos mener 27,7 prosent at finansministeren gjør en god jobb.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) får 30 prosent, og klimaminister Vidar Helgesen og landbruksminister Jon Georg Dale får begge 11 prosent.

Åtte prosent mener hun gjorde en god jobb.