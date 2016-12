Til sykehus etter trafikkulykke

Søndag formiddag meldte politiet at en bil kjørte av veien i området Fiskefjorden på E10 i Tjeldsund. Skadeomfanget var da ukjent.

– Én person er involvert, men omfanget av ulykken er foreløpig ukjent. Nødetatene er på tur til stedet, meldte politiet klokken 10.25.

En time senere hadde politiet vært på stedet, og politiet kunne komme med en oppdatering rundt ulykken. Vegen var åpnet igjen, og politiet kunne melde om at føreren var fraktet til sykehus.

Skadeomfanget var tidligere ukjent, men politiet kunne senere på formiddagen melde om at føreren kom uskadd fra ulykken.

- Bilen kjørte av veien på grunn av glatt vegbane. Personen kom uskadd fra det, men er for sikkerhets skyld kjørt til sykehuset i Harstad for sjekk, forteller operasjonsleder Karl Erik Thomassen, som legger til at flere airbager i bilen ble utløst i forbindelse med hendelsen.