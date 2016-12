Personbil og brøytebil kolliderte i Tovika

Politiet meldte på Twitter lørdag kveld om at en personbil og en brøytebil hadde kollidert på fylkesvei 825 ved Tovik i Skånland.

Føreren av personbilen pådro seg moderate skader av ulykken, og ble sendt til undersøkelser på sykehuset i Harstad.

Harstad Tidende fikk inn et tips søndag morgen om at den aktuelle brøytebilen var observert i stor fart ved 50-sonen på Sandstrand like før kollisjonen.

– Nå er det også mye snø på veien her, men det blir ikke brøytet. Siste observasjon er at brøytebilen blir ledet av politiet i front med blålys i retning Tjeldsundbrua. Plogen på bilen er da i luften, forteller tipseren.

Saken er under etterforsking, og politiet sier det er for tidlig til å fastslå om fart var årsaken til ulykken.

– Vi vil utføre avhør av de involverte partene, forteller operasjonssentralen til Harstad Tidende.