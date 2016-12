Kritisk til merking av sjømatprodukter

– Det er jo ikke rart i at folk velger produkter som ikke er miljøvennlige når det ikke stilles krav til at sjømatprodusenter oppgir fangstmetode i produktene sine, sier Mari Gjerdåker, som er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom til NRK Nordland.



Testet 1.300 produkter

Natur og Ungdom har i høst gjennomført en undersøkelse der de testet 1.300 fiskeprodukter som selges i norske dagligvarebutikker. Natur og Ungdom har reagert på flere av funnene i rapporten, som de mener er lite miljøvennlige.

Blant annet synes de er sjokkerende at ti prosent av fisken har blitt fanget med aktive redskaper som trål, not og snurrevad, som er blant de minst miljøvennlige måtene å fange fisk på. At 40 prosent av produktene inneholder fisk som er fanget med både passive og passive redskaper, og at 28 prosent er oppdrettsfisk, er også noe organisasjonen reagerer på.

- Varierende kvalitet

Gjerdåker mener at produsentene burde sørget for at fiskeproduktene var ordentlig merket. Noe av det organisasjonen finner mest bekymringsverdig, er at flere produkter inneholder fisk som er fanget med både aktive og passive redskaper.

– Det er utrolig synd både fordi det betyr at kvaliteten på produktet er varierende, og fordi det gjør det helt umulig for folk å vite hva de faktisk kjøper, sier Gjerdåker til NRK Nordland.

Ikke overrasket

Mattilsynet er ikke overrasket over funnene, og sier til NRK Nordland at det ikke foreligger krav til merking av fangstmetode i sluttprodukter.

- Dersom et produkt fremstilles som «Kapteinens Torskegrateng» skal produktet bestå av torsk og også merkes med innhold av torsk, sier han til NRK Nordland.