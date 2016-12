Slik skaper du ei gledelig jul for både store og små

Så er dagen kommet! Er det barn i huset, står sikkert forventningene i taket. Og vi voksne har også våre forventinger, noen gode - og noen dårligere. Hva skal til for at du skal ha det fint med deg selv og dine i jula?

Jo mere vi er sammen…

… Jo gladere vil blir, synges det. Men trenger du tid alene, for å klare å være sammen med andre, så gi deg selv lov til det. Men si i fra hva som skjer, slik at ikke andre blir urolig fordi du forsvinner. Prøv likevel å ta initiativ og være litt åpen og inkluderende, slik at dere kan gjøre noe sammen i familien. Felles aktiviteter er mangelvære i en digitalisert verden, der så mange bruker mye tid foran en data eller TV-skjerm. I mørketida kan det også være fint å huske på at man har godt av å være litt ute – sammen.

I julehøytiden er det tradisjon for noen, at familien er mye sammen uten å inkludere andre. Denne uvante tettheten kan bli utfordrende og kan trigge konflikter om den kombineres med stress, store forventninger eller rus. Kanskje dere skal invitere noen andre inn? Barn eller voksne som dere kjenner eller vil bli kjent med. Da brytes noen mønster, og det kan oppstå noe nytt - som kan vise seg å være enda triveligere.

Gå utenom konflikter

Det er lurt å forberede deg på hvordan du kan bidra til å dempe en eventuell konflikt. Konflikter kan både komme lettere og bli verre når forventning om glede er høy, familietettheten er stor, og det er lite alenetid. Lag en plan om at du ved oppstarten av en konflikt med noen kan du trekke deg litt tilbake, sørge for litt avstand i tid og rom, tenke over saken og roe ned følelsene dine. Så vente til et mer passende, hverdagslig, tidspunkt å ta opp vanskelige tema.

En drink for mye?

Noen synes det hører julen til å ha akevitt og juleøl. Det behøver slett ikke å være noe negativt med det. Men har du spurt noen som kjenner deg hvordan du vanligvis blir når du har drukket for mye? Fører det til at du sover bort dagen derpå? Er det slik du ønsker at barna skal huske deg fra julefeiringene? Barn oppfatter lett når de voksne endrer adferd. Og spør du barna, synes de sjelden det er verken morsomt eller koselig. Bestem deg på forhånd for hvor stor del alkoholen skal ha i din jul. Særlig om du har barn, kan det være andre anledninger enn jula for fest med mye alkohol.

Vær til stede og kos deg

Det er ikke så mye mer å forberede nå. Så senk skuldrene og gjør ditt for at du og de rundt seg skal ha det bra. Det skal mindre til for at det «skjærer seg» når forventningene er sterke, så det å være tilstedeværende for de rundt deg er en nøkkel til å få god julestemning. Et fint fokus i juledagene er å bidra til og skape koselige stunder. Harstad og Narvik familievernkontor ønsker dere ei gledelig jul!