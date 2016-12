- Nå kan jeg feire jul

Da Roy Benjaminsen på lillejulaften var på tur med hunden sin Zorro, en åtte år gammel Golden Retriever, glapp han båndet og hunden løp sin vei.

- Da båndet traff bakken ble han nok skremt, og han begynte å løpe. Jeg tror at Zorro hadde funnet veien hjem igjen, men på grunn av snellebåndet mistenkte vi at Zorro hadde satt seg fast i skogen, sier han.

Engstelig

Benjaminsen klarte ikke å finne Zorro, og fikk hjelp av Facebook-gruppa «Med hjerte for hunder på rømmen reserveløsning» til å lete etter hunden. Flere var ute og lette fredag, men ingen var nok like engstelig som Benjaminsen selv.

- Jeg har vært bekymret og redd, spesielt da klokken var langt over midnatt. Ute har det vært minusgrader, og selv om det er en Golden Retriever var han naken på føttene, sier han.

- Etter jeg mistet han har jeg gått og gått. Jeg har lett overalt på Gangsås, og har nesten vært oppe helt med Gangsåstoppen. Denne morgenen har jeg lett rundt Åsby også, sier han.

Benjaminsen la seg klokken tre fredag, og stod opp igjen klokken seks for å lete igjen.

- Han er som et familiemedlem, og det vet hundeeiere. Jeg mistet matlysten og var på gråten, sier han.

- Jeg har lett og lett, legger han til.

Julegave

Redningen kom på julaften. Steinar Iversen skulle tenne et lys på kirkegården sammen med kona, og paret tenkte at de samtidig kunne bistå med å lete etter hunden. Da ble Zorro funnet i et kratt, hvor han hadde satt seg fast.

- Dette er den største julegaven jeg kunne fått. Det hadde ikke vært jul uten han. Nå er jeg overlykkelig. Jeg kan ikke bli mer glad enn det jeg er nå. Da jeg fikk høre at han var funnet tok jeg til tårene, for spenningen jeg har hatt hele natten har vært tung å bære på. Endelig har han kommet til rette, forteller han.