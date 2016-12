Stjerne for giverglede

Det er dagen før dagen, og nå mangler det bare en siste innsats før man kan pynte treet og synke ned i godstolen. Nå er det jul. Snart er det tid for å nyte samholdet og givergleden av å gi noe til andre. Dagens julestjerne går til en som gjør akkrat det.

Omsorgsfull

I følge vår tipser, er Jusnes en kvinne som så absolutt fortjener en stjerne for sin innsats.

-Karin er pensjonist og har vært frivillig hjelper i kirken og bruker nå store deler av fritiden sin på frelsesarmeen der hun hjelper til med juleforberedelser. I tilegg er hun veldig omsorgsfull, og tar vare på alle rundt seg. Hun er virkelig et menneske som fortjener juleglede, skriver Kamilla Foss i en epost til oss.

En hver som har en slik effekt på andre, fortjener selvfølgelig en stjerne fra oss.

Målløs

Det er en klart overrasket Jusnes Harstad Tidende møter i hennes hjem i ruggevika.

- Dette er totalt uforventet. Jeg er målløs. Hva har jeg egentlig gjort for å fortjene denne? For en overraskelse, erklærer hun mens hun får utlevert blomsten.

Det blir tidlig klart at Jusnes er ydmyk som person, og mener at det finnes andre som fortjener den mer enn henne.

- Det finnes jo så mange som gjør så mye mer, sier hun mens hun rister på hodet.

Etterhvert så kommer det frem at arbeidet hun gjør som frivillig for frelsesarmeen, har gitt henne mye. Det handler om å bruke den energien man har til overs sier hun.

- Det er klart at man må finne noe meningsfullt å bruke overskuddet på. Arbeidet jeg har gjort med frelsesarmeen som frivillige har jo gitt meg så mye igjen. Det er både hyggelig og artig å være en del av et slik felleskap, forteller hun.

Julestjernen skal hun ikke beholde, for her skal gleden spres videre grunnet et allergiproblem.

- Min mann er allergisk mot julestjerner, så denne skal vi gi videre til en av de flotte menneskene i frelsesarmeen.