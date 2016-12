På disse 9 stedene har dårlige veier skadet biler

Tirsdag anslår man at rundt 40 biler fikk skader på dekk og felger fra et hull i St. Olavs gate. Torsdag fikk enda flere biler skader på grunn av et hull ved Esso i Storgata. Også flere andre steder har folk meldt om skader den siste tiden. Vi har laget en liste over plassene du bør kjøre forsiktig.

Et problem er at hullene fort kan vende tilbake når kommunen eller vegvesenet legger masse i gropene.

- Jeg punkterte utenfor Esso. To digre hull der ble dagen etter fylt med grus. Hullene er tilbake, fortalte en bilist denne uken.

Her må du passe på

Mellom sykehuset og Harstadgårdsbakken er det huller i veien som er fylt igjen. Et av disse skadet flere titalls biler i helga og tidlig denne uken.

Et hull like før Esso på tur ut av byen på vei mot Harstadbotn har skapt flere skader. De fleste meldingene om dette kom torsdag.

To personer melder om hull i krysset Eriks gate - Hans Egedes gate. Venstre fordekk har gått på flere biler.

Kjører man mot sentrum er det fullt av store hull langs veien på Sama fra andre side av veien fra Gyda til der Esso lå.

En person ber folk passe på fra Ervik til begynnelsen av Møkkeland.

Hull i Landsåsveien like ved metodistkirken i høyre kjørefelt på tur ned bakken.

Der er et større hull ved den opphøyde fotgjengerovergangen ved glassmesteren på Sama.

Flere bilister melder at de har punktert i et stort hull inn mot Amfi Kanebogen, mellom tilbygget og kirka.

Vi tar også med et tips om at flere har fått skader på dekk ved Soltun i Skånland fredag i forrige uke.

Si også fra hvis du vet om flere steder der du eller andre har fått punkteringer eller skader på dekk. Skriv i kommentarfeltet eller på Harstad Tidendes Facebook-side. Du kan også sende oss en mail på tips@ht.no.