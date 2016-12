Stjerne for innsatsvilje

Våtere og glattere jul skal man lete lenge etter. Været til tross, kommer stemningen krypende. Det blir vel kanskje ingen hvit jul, men hva gjør vel det hvis man får en nydelig rød julestjerne å glede seg over? Det er bare to dager igjen til jul, og dagens julestjerne går til en som har jobbet utrettelig for både idrett og samfunn i Skånland.

Ung til sinns

I en alder av hele 79 år, skulle vel Pettersen egentlig brukt tiden sparsommelig. Det har han ikke gjort på lang tid, og gjør det fortsatt ikke skal vi tro vår tipser.

- Han har vært med i SOIF fra på 60 tallet, er med i styret til Skånland Idrettspark, leder i Pensjonistforeninga, er vara til kommunestyret. Han jobber dugnad som en ungdom og er snart 80 år, skriver Kåre Thomassen i en epost til oss.

Pettersen er ung til sinns og en viktig bidragsyter for flere i Skånland, og for det har han fått en stjerne fra oss.

Tro tjeneste

Pettersen blir tydelig glad ved synet av julestjerna i hjemmet sitt i Evenskjer.

- Dette er selvfølgelig veldig hyggelig, smiler han.

Han forteller at det nå har gått over 50 år siden han startet i det som nå kalles for SOIF. Gjennom årene har han vært med på mye rart.

- Jeg har vært med på alt mulig forskjellig dugnadsarbeid. Mange ting man i utgangspunktet ikke kunne ha tenkt seg. I det siste har det vel blitt mest arbeid med julegaten her, forteller Pettersen.

Det blir tidlig klart at Pettersen liker å ha noe å gjøre.

- Da jeg var med SOIF, så var det jo ufattelig gøy å være med rundt på tur om i landet på kamp, konstaterer han.

Det blir dårlig med traurige timer når man har mye å gjøre.

- Det blir ikke kjedelige dager. I min alder så kan man ikke bare sette seg ned. Man må holde seg på beina så lenge som man klarer, smiler han.