Politisk splid om krigsdekorasjoner

I fem år har prosjektet vurdert innsatsen til motstandsfolk som ikke ble dekorert etter krigen. Over 1.300 forslag har vært inne til vurdering, opplyste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i februar.

Ifølge ABC Nyheter har prosjektgruppen konkludert med at det ikke skal deles ut nye dekorasjoner. Marit Nybakk (Ap) har levert inn et skriftlig spørsmål der hun ber Eriksen Søreide om en begrunnelse for dette, skriver Klassekampen.

«Det er viktig å få fortgang i arbeidet med utdeling av medaljer for innsats under annen verdenskrig. Dette må skje etter like prinsipper for dem som tjenestegjorde i allierte militære formasjoner», skriver hun og trekker fram Osvald-gruppa, Pelle-gruppa og partisanene i Finnmark som eksempler. SVs Kirsti Bergstø er heller ikke fornøyd dersom prosjektet skrinlegges.

– Det vil være et svik mot dem som fortsatt ikke har fått heder etter fortjeneste.

Seniorrådgiver Marita Hundershagen i departementet sier de ikke vil kommentere prosjektrapporten før den er offentliggjort. Det vil trolig skje i begynnelsen av 2017, forteller hun. (©NTB)