Flyet skulle egentlig lette fra Evenes klokken 16.00, men har blitt utsatt til klokken 03.30. Årsaken til at Thomas Cook-flyet blir over elleve timer forsinket er at et kvartet før innflygning til flyplassen ble flyet truffet av et lynnedslag. Det skriver Fremover.

Flyet landet på Evenes klokken 14.20, men på grunn av lynnedslaget var haleroret skadet. Passasjerene må nå vente på at et nytt fly skal komme til Evenes.