Næringslivet fortvilet over strengere telefonregler

Forbudet mot å drive salg rettet mot egne kunder er den viktigste av flere foreslåtte endringer, skriver Aftenposten. Hovedorganisasjonen Virke ber Stortinget ta til fornuft og endre regjeringens forslag.

– Det er et dolkestøt i ryggen på et norsk næringsliv som allerede står ustøtt, sier politisk direktør Harald J. Andersen i Virke, som organiserer 20.000 virksomheter. Regjeringen mener dagens reservasjonsordning ikke er god nok, men Andersen mener de nå bruker altfor grovt skyts.

– Tilsynelatende er det et tiltak mot useriøse telefonselgere, men realiteten er at dette er et forbud mot at norske bedrifter kan kontakte kundene sine på telefon, sier han og frykter de nye reglene vil fjerne grunnlaget for mange arbeidsplasser.

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth er langt mer positiv og mener innstrammingene gir mer effektiv beskyttelse mot uønskede salgshenvendelser.

– Endringene vil sikre at det er forbrukernes reservasjoner som blir respektert og at telefonsalg kun skjer til dem som faktisk ønsker det, mener hun. (©NTB)