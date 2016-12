Gi oss jula tilbake

Jula er en fin stund til å huske det som virkelig betyr noe.

For de fleste av oss er det viktigste vi kan gi oss selv og hverandre mer tid, ikke flere ting.

Hva er en god jul for oss nordmenn? Når folk blir spurt, sier ni av ti at samvær med familie er viktig. Åtte av ti vil ha god mat og to av tre vil slappe av.

Julens jag

Likevel handler vi stadig flere og dyrere gaver i år enn i fjor. Gavejaget tar fokuset bort fra det julen egentlig burde innebære, nemlig fine stunder med de nære og kjære. Alle gavene under juletreet er dessverre heller er ikke bra for miljøet.

Hver krone du bruker på gaver fører til 44 gram CO2-utslipp.

60 prosent av alle klimagassutslipp skyldes vårt private forbruk. Framtiden i Våre Henders nye rapport «Den norske forbruksfesten» viser at et stor del av problem er kvaliteten på det som ligger pakket inn i gavepapiret. Ting varer kortere enn før.

Tiltak

Samtidig er det ofte dyrere å reparere enn å kjøpe nytt. Dette vil De Grønne gjøre noe med. Vi vil fjerne momsen på reparasjon, utvide produkters garantitid, og begrense muligheten til reklame for forbrukslån.

Tross stadig mer kjøpepress vokser trenden med alternative julegaver spesielt blant de unge. Flere ser at gode minner varer stort sett lengre enn materielle gaver. Det ligger også intuitivt i mennesket å ville ta vare på det man er glad i fremfor å kaste det.

Det gir håp for en fremtid med et klima under kontroll og en fortsatt hvit, norsk jul også for våre barn og barnebarn.