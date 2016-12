Flyplass kan bli lakseterminal

Ifølge SINTEF Nord er flyplassen ideell for et storslakteri og for frakt av laksen på jernbane eller båt, skriver Kyst.no.

– Det vil være en optimal lokalisering for lakseprodusenter fra Salten i sør til Midt-Troms i nord, inkludert Lofoten og Vesterålen, sier administrerende direktør i SINTEF Nord, Jørn Eldby til kyst.no.

Ifølge nettstedet har SINTEF Nord sett etter måter å øke verdiskapningen i Nord-Norge på, og en måte er et slakteri på flyplassen.