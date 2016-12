Flekksteinbit utmerket til oppdrett

I karene ved Mørkvedbukta forskningstasjon svømmer stamfisken til det som ser ut som et nytt oppdrettseventyr, nemlig flekksteinbit, sier professor Mette Sørensen ved Nord universitet i en pressemelding.

Aminor på Halsa i Nordland er foreløpig eneste produsent av flekksteinbit i Norge, og bedriften opplever etter sigende stor interesse fra andre aktører som snuser på steinbit. Tidligere ble det drevet produksjon av steinbit på øya Tomma på Helgeland. Aminor har overtatt noe av steinbiten fra Tomma og har i tillegg kjøpt stamfisk av Akvaplan Niva. Stamfisk fra begge populasjonene er nå ved Nord universitet sin forsøksstasjon i Mørkvedbukta, opplyses det i pressemeldingen.

Det har ikke vært bare enkelt å flytte stamfisk fra andre lokaliteter og få den til å trives i Bodø. I tillegg har det vært en bratt læringskurve å forstå signalene når fisken er klar til å gyte. Hos Aminor er imidlertid de første fiskene slaktemodne til neste år. I første omgang er det for å teste kvaliteten.

Mangel på rogn er det største hinderet for kommersielt oppdrett av flekksteinbit i stor skala. I fri tilstand ordner naturen det slik at hannfisk og hunnfisk gyter synkront slik at sperm og egg blandes til riktig tidspunkt, og de nye generasjoner steinbit vokser fram. Men i fangenskap er ikke synkronisering av kjønnsmodningen like god, opplever forskerne.

Det er derfor satt i gang prøveprosjekter for å løse befruktningsutfordringer. I ett av prosjektene er det laget en spermbank som er klar til bruk når hunnfisken er klar til å slippe eggene.

Flekksteinbit er uansett, ifølge forskerne, en mindre krevende art enn andre marine arter som torsk og kveite. Den foretrekker kaldt vann, helst under 11 grader celcius, og vokser relativt raskt. Fra yngel til slakteklar fisk på fire-fem kilo tar det tre år.

Interessen for steinbit er stor internasjonalt, og nå er det nylig gjennomført en internasjonal workshop ved Nord universitet. Her deltok forskere fra Nord Universitet, Akvaplan-niva, Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Quebec og det marine havforskningsinstituttet på Island.