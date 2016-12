Carl I. Hagen med full støtte til Per-Willy Amundsen

Carl I. Hagen har fulgt med på utnevnelsen av Per-Willy Amundsen samtidig som han selv er på vei tilbake i rikspolitikken.

Fra Oslo har han latt seg forbause av politiske motstandere og journalister som ikke har forstått den nye justisministerens rolle, sier han.

– Vanlige folk forstår at han som statsråd må stå på regjeringens plattform. Hans egne meninger er ikke det avgjørende. Amundsen retter seg etter avtalene som regjeringspartiene har gjort seg imellom, sier han. Hva han har ment før har ingen ting med jobben å gjøre, sier Hagen.

Alle politikere har en fortid og personlige meninger, sier den tidligere Frp-formannen.

– Nå skal han måles som statsråd. Dette er elementær kunnskap.

Sier de rette tingene

Hagen tror at Amundsen vil klare seg fint som justisminister og sier at han har veldig god erfaring med harstadpolitikeren.

– Jeg gir han full støtte. Han har sagt alle de riktige tingene. Så får han mene det han vil om klima og innvandring. Nå skal han jobbe med regjeringens plattform, sier veteranen.

Gjør comeback

Hagen er nominert på fjerdeplass fra Oslo Frp til neste års stortingsvalg.

Hagen har fått mest oppmerksomhet for sin skepsis til et samlet vitenskapelig miljø som peker på at klimaendringene vi opplever i dag er menneskeskapte. Samme syn har Per-Willy Amundsen gitt uttrykk for tidligere.