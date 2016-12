Stjerne til turnentusiast

Det er nå fire dager igjen til juleaften, og spenningen og gleden er å ta og føle på. Flotte gaver, nydelig pynt, deilig mat og alt som hører julen med. Julen har gitt de fleste av oss mye. For mange ivrige turnere, har Rolf Hall gitt dem idrettsglede.

Ildsjel

Hall har tidligere vunnet årets ildsjel i 2014. Det er ikke uten grunn, og ildsjelen hans har ikke slukket enda, skal vi tro vår tipser.

- Det er alltid et smil å se hos Rolf enten du møter han i turnhallen eller på butikken, og det er tydelig at han liker det han gjør. Han har selv mistet telling for hvor mange år han har vært trener for Harstad turnforening, men det er mange. Med en smittende latter og engasjement for turn er det en glede å komme på treningene til Rolf. I tillegg til turn, spiller han innebandy og han er samfunnsengasjert. Denne mannen fortjener alt godt, og en liten oppmerksomhet for det han gjør for idretten og samfunnet rundt han, skriver Elise Einem i en epost til oss.

Det er dermed en glede å kunne gi en stjerne til en idrettstjerne.

Gjengjeld

Det er en glad og fornøyd Hall Harstad Tidende møter i sitt hjem i Harstadåsen.

- Jeg har lest med interesse om julestjernene dere har delt ut, så det er jo artig å få en selv, smiler Hall.

Han forteller at hans nå over førti år lange engasjement for turnidretten, kom fra et ønske om å gjøre gjengjeld.

- Jeg føler at som unge turnere, så fikk vi veldig mye av de eldre trenerne, og det hadde jeg lyst til å gi tilbake. Det har jeg også gjort, konstaterer Hall.

Hall innrømmer at han ikke har planlagt til å tilbringe hele sitt liv som turntrener. Han håper at han gradvis kan få trappe ned.

-Det er mange flinke hjelpetrenere i Harstad Turnforening nå, og jeg håper på at jeg får muligheten til å trappe ned litt. Jeg kan jo ikke holde på for evig, så før eller siden må jeg levere fra meg stafettpinnen.

Men helt ferdig er Hall ikke. Turnhjertet brenner fortsatt sterkt.

- Jeg har sagt i fra til en av hjelpetrenerne at snart er det du som er hovedtrener, og jeg som hjelper til, sier han.