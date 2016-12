Dette må til for å få erstatning fra kommunen

Fire brev og flere muntlige henvendelser om skader på bil har kommet til Harstad kommune. De fleste dreier seg om skader knyttet til hullet i veien mellom sykehuset og Harstadgårdsbakken tirsdag.

Flerret dekket

– Jeg er en av dem som punkterte rundt klokken 0830. Jeg merket at noe var galt og så at venstre fordekk var helt flatt. På Esso viste det seg at dekket var helt flerret og måtte erstattes med nytt. En utgift på 1.700 kroner. Surt i disse dager før jul, står det å lese i ett av brevene.

Klageren mener hullet har vært i veien over lang tid og burde vært utbedret for lang tid tilbake.

– Kommunen må ha vært klar over dette. Jeg ber om at Harstad kommune dekker mine utgifter til nytt dekk.

Klageren er ikke alene. Harstad Tidende har fått flere henvendelser om saken.

I går spurte vi kommunen hva som må til for at man skal få erstatning. Her må flere krav oppfylles, får vi vite.

Flere krav

Enhetsleder Svein Arne Johansen og fagkoordinator Øyvind Markussen opplyser dette:

– For det første må kravene dokumentere tap, med tid, sted og sum. For det andre må det eksistere et ansvarsgrunnlag.

Det siste punktet innebærer at kommunen må ha opptrådt uaktsomt. Det vil si at man har visst om et forhold og at man ikke har utbedret dette innen rimelig tid.

– Det blir en individuell vurdering av hver sak.

Kommunens representanter sier at man i dette tilfellet har gjort tiltak så raskt som mulig.

– Det er viktig at folk sier fra så fort som mulig hvis det er problemer. Her har det vært teleløsningslignende forhold og det har oppstått huller i vei.