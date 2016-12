Fikk julestjerne for julevandring

Nå er det en knapp uke til vi alle samles rundt juletreet for kaffe, kake og pakkeåpning. Kanskje har du en egen tradisjon og rutine som du følger til punkt og prikke. For førjulstida i Kvæfjord, så må det sies at Julevandringen i Kvæfjord nærmest har blitt en tradisjon. Julevandringen hadde knapt vært mulig uten innsatsen fra Anne Semb. Dermed har hun fått en julestjerne fra oss i Harstad Tidende for sitt kulturelle bidrag.

Julevandringens mor

Semb er en viktig skikkelse på Kvæfjords kulturelle scene. I følge vår tipser, er hun en aktiv støttespiller for de fleste og det meste i Kvæfjord kommune.

- Hun er en stor motivator og pådriver for mange arrangement i bygda. Hun er julevandringens «mor», samtidig står hun for en rekke andre arrangementer. Hun er også veldig aktiv for bygdas unge. En verdig vinner, konstaterer Kari Eldby i en epost til oss.

Kjempestas

Semb legger ikke skjul på at hun synes det er moro å bli lagt merke til, og at julestjernen fra oss kom beleilig på.

- Det er kjempestas! Jeg har ikke en blomst i huset, til tross for å være veldig glad i blomster, så denne skal få hedersplassen i stua, smiler hun.

Hun forteller at den tida hun har brukt på Julevandringen i Kvæfjord over de åtte årene hun har vært med å arrangere, har vært fantastiske.

- Det er så moro. Alle er jo positive, enten om det er de små eller store. Det er så flott å se hva som skjer med ungene når de får være med på noe litt stort. De blir litt stolte, og det vises! Det er så morsomt å ha ungene med på laget, forteller Semb ivrig.

Semb fortsetter med å informere om at det merkes i lokalsamfunnet når Julevandringen holdes.

- Julevandringen har mange positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og samholdet i Kvæfjord, og vi ser at det vi gjør har mye å si, sier hun.