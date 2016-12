Stjerne for kulturhjertet

Julen med sin glede og barnslige lyst, er tida hvor både små og stor tar del i sang og skuespill. Enten det er luciatoget eller reisen til julestjernen, så tar de fleste av oss del i feiringa på en eller annen måte. Hadde det ikke vært for innsatsytere slik som Marianne Vaskinn, ville det blitt lite sang og spill inn i julenatten i Kvæfjord.

Kultur bærebjelke

Det å karakterisere Vaskinn som viktig for kulturlivet i Kvæfjord er en underdrivelse. Hun er nærmest essensiell i følge vår tipser.

-Marianne er en kultur-bærebjelke, for barn og ungdom i Kvæfjord, gjennom sitt engasjement for å engasjere og inkludere dem i allsidig musikk, teater og utøvende kunst. Hun har en «finger med i spillet» i det meste av kulturarbeidet i Kvæfjord for denne målgruppen. Hun gjør på sin beskjedne måte, en svært betydelig og uvurderlig innsats for et levende kulturtilbud for Kvæfjords barn og ungdom, skriver Berit Vik i en epost til oss.

Som kordinator og inspirator for “Den kulturelle skolesekken”, og en hovedpådriver for blant annet forestillingen “Reisen til Julestjernen” og Julevandringen, fortjener Vaskinn virkelig en julestjerne fra oss.

Rørende

Det er en blid og fornøyd Vaskinn som Harstad Tidende møter på jobb i Kvæfjord.

- Åh, det er helt ufattelig. Det er rørende. Tusen takk, utbryter hun med et smil i det hun får utdelt julestjernen.

Vaskinn fortsetter med å fortelle om alle de fantastiske menneskene hun har rundt om seg som også fortjener en blomst for innsatsen. Uten dem hadde det ikke vært mulig konstaterer hun.

Hun fleiper med at hun ofte omtales som en av “generalene” i kulturmiljøet i Kvæfjord. Kultur er viktig for henne, og det er spesielt en ting som Vaskinn setter pris på når hun jobber.

- Det er samspillet mellom barn og voksne som er så utrolig hyggelig å få til. Vi har fått utelukkende positiv respons på det vi gjør, forteller Vaskinn.