Hedres for at du kan nyte skisporene i Kvæfjord

Det er noe spesielt med å bevege seg ute i hvitkledd vinternatur. Det å gli unastrengt nedover i terrenget, med skiene godt plantet i sporene kan knapt beskrives på en tilstrekkelig måte. Nordmenn har alltid vært flinke til å ta i bruk naturen både sommer og vinter. I dag har de frivillige i Kvæfjordløyper fått en julestjerne fra oss, for mange års preparering av skispor i Kvæfjordmarka.

Hardtarbeidende

Det er ikke en enkel sak å holde løypene klare i en lang vinter over polarsirkelen. Gjengen fra Kvæfjordløyper jobber hardt på. Det synes også vår tipser.

- De jobber fra det første snøfall til veldig sent ut i sesongen, sånn at vi kan ha lengst mulig glede av å gå på ski. Jeg, og så mange andre, setter vanvittig stor pris på disse personene! De tråkker til og med en flott akebakke til ungene, skriver Marta S. Woldengen i en epost til oss.

Smekkfullt

Løypene som Kvæfjordløyper kjører opp er utvilsomt populære. Geir Hagen som jobber frivillig som kjører, informerer at det ikke er uvanlig at det blir trangt med parkeringsplasser på Kvæfjordeidet.

- Sist helg var det smekkfullt. Det var masser av folk fra både Harstad og Kvæfjord, forteller Hagen.

Til tross for at Kvæfjordløyper er en ideell organisasjon, trengs det også penger for å holde vedlikeholdet av løypene gående. De får støtte både fra Harstad og Kvæfjord kommune for jobben, i tillegg til bidrag fra sponsorer og støttemedlemmer.

- Vi har vel rundt 400 støttemedlemmer som alle bidrar med alt fra hundre til tusen kroner, sier han.

Hagen forteller at på en hel løypedag, så kan det ta mellom fem og seks timer for å bli ferdig med sporene. De kjører etter behov, men er det mye snøfall så kjøres det nesten hver dag. Allikevel sier han at han, og de andre frivillige liker jobben svært godt.

- Det er en ubetinget positiv ting å jobbe med Kvæfjordløypene. Alle er fornøyde og glade, smiler Hagen.