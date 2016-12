Fikk en julestjerne for sitt store dugnadshjerte

Julen er i anmarsj, og de fleste av oss kunne sikkert trengt en hjelpende hånd for å rekke over alt som skal gjøres. Kanskje har du spurt om hjelp til et gjøremål som ellers i året hadde vært en enkel oppgave? Hvis man ender opp med å bite over for mye i juletida, er det godt å vite at man har en som alltid vil hjelpe. Tore Kristian Kvendseth har et dugnadshjerte av gull, og fortjener en julestjerne for sin innsats hos IK Hind.

Dugnadsleder

Idrettsnorge er bygget på dugnad, og tribuneanlegget på Stangnes idrettspark er intet unntak. Dette er et prosjekt hvor Kvendseth har vært svært aktivt engasjert i følge vår tipser.

- Han har vært dugnadsleder og en sterk pådriver i forbindelse med bygging av nytt tribuneanlegg på Stangnes Idrettspark. Tore har stått på for dette prosjektet i de siste 3 årene med flere økter hver eneste uke i sommerhalvåret, skriver Tor Charles Holmgren i en epost til oss.

For sitt bidrag til friidretten i Harstad råder det ingen tvil om at Kvendseth fortjener en julestjerne fra oss i Harstad Tidende.

Ikke alene

Tro til dugnadens ånd, poengterer Kvendseth at han ikke har vært alene i prosjektet.

- Jeg har vært mellommannen, som har samlet og organisert det hele sammen med Tor Charles. Det er flere helter her enn bare meg, sier Kvendseth ydmykt.

Han forteller at det gjengen fra veterangruppa i IK Hind skal ha sin del av æren for arbeidet.

- Hadde det ikke vært for dem, hadde det ikke blitt noen tribune, konstaterer han.

Kvendseth informerer om at det sosiale aspektet er viktig. Det skal ikke være kjedelig å delta på dugnad. Man kommer langt med kaffe og kake når man skal samles for dugnad. Selv om tribunen nå står ferdig, har han ikke tenkt å legge dugnads hanskene på hylla helt enda.

- Det er fortsatt masse igjen å gjøre, smiler Kvendseth.